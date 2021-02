Foggia, così il presidente «pistolero» (centrodestra) diceva di votare Emiliano e Cusmai

Alle elezioni regionali di settembre 2020 il presidente del Consiglio comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino, esponente della maggioranza del sindaco Franco Landella (centrodestra) si era schierato a favore del centrosinistra.

Iaccarino, di cui oggi il Consiglio comunale discute la mozione di sfiducia per i colpi di arma a salve sparati dal balcone a Capodanno, la sera del 20 settembre 2020 ha diffuso un video tra i suoi sostenitori chiedendo il voto per Michele Emiliano e per Rosario Cusmai.

“In molti di voi - dice Iaccarino nel video - ancora non vanno a votare. Spero colgano l’occasione di andarci o più tardi o domani mattina. Il mio appello è rivolto soprattutto per far votare Michele Emiliano e Rosario Cusmai. Cerchiamo di essere presenti e coinvolgere amici e parenti”.

Cusmai (che non è stato eletto) è uno dei tre consulenti scelti da Emiliano per il suo staff alla Regione, insieme all’ex assessore Mino Borraccino e a Angelo Riccardi, ex sindaco di Manfredonia, Comune sciolto per infiltrazioni mafiose.