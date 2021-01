Bari, posta prima pietra cantiere sede Cnr nell'ex Manifattura tabacchi

BARI - E’ stata posata oggi la prima pietra del cantiere della futura sede del Cnr nell’ex Manifattura Tabacchi nel quartiere Libertà di Bari. I lavori preliminari di bonifica, piccole demolizioni e messa in sicurezza, per circa 100mila euro, dureranno alcuni mesi. Poi andrà in gara il progetto definitivo di riqualificazione della struttura, per il quale è previsto un investimento di circa 30 milioni di euro del Fondo i3 Università, gestito da Invimit Sgr, società del Ministero Economia e Finanze, proprietario dell’immobile.