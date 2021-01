Migliori avvistamenti di UFO in Italia nel 2020: in classifica c'è anche la Puglia

Il C.UFO.M. apre gli archivi per l’ennesima volta e pubblica una straordinaria serie di ufo files, i migliori avvistamenti pubblicati nel 2020. Si tratta di una vera e propria ondata di avvistamenti ufo che hanno riguardato un po’ tutte le località italiane da nord a sud e che ha abbracciato segnalazioni pervenute nel 2020, ma che riguardano anche anni precedenti: Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, sono tra le regioni interessate dai principali avvistamenti.

In particolare in Puglia, in provincia di Lecce si sono avuti due importanti avvistamenti. A Miggiano un uomo, alle 4 e 30 del mattino fa fotografato un misterioso oggetto bluastro, mentre a Trepuzzi due testimoni hanno filmato nel buio un misterioso fenomeno tuttora sotto indagine. Fasci di luce con annesso video sono stati segnalati a Laterza (Taranto) ma, probabilmente, erano solo fari di discoteca. A Barletta è stato avvistato un ovni (oggetto volante non identificato) a forma di freccia. Tre avvistamenti sono stati registrati anche in Campania. Infine a Palermo, uno dei casi più spettacolari, ben impresso in un video: un oggetto luminosissimo ha compiuto manovre impossibili per i velivoli umani, mentre una famiglia lo osservava, percorrendo il cielo in tutte le direzioni, scomparendo da un lato per riapparire all’altro lato in posizione opposta. Gli avvistamenti citati sono stati indagati a fondo dal C.UFO.M., come è suo costume, che, una volta scartate tutte le ipotesi, ha concluso per la presenza, in tutti i casi citati, di veri e propri ufo, escluso qualcuno per il quale c’è ancora qualche dubbio