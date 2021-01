«Si vive una volta sola»: niente streaming per il film di Verdone girato in Puglia

Tra i primi cineasti a subire il contraccolpo della pandemia con il suo «Si vive una volta sola» girato in Puglia, Carlo Verdone, al momento non pensa all’uscita del film su una piattaforma: «Abbiamo deciso insieme al produttore e alla distribuzione che faremo il possibile per resistere più a lungo per l’uscita sul grande schermo anche come dimostrazione di amore per la sala». Lo ha detto intervenendo online a «Il Cinema che verrà» organizzato dal Festival del Cinema Europeo di Lecce.