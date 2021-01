Potenza, carambola a un incrocio: si ribalta un furgone, due feriti

Spettacolare incidente stradale questa mattina a Potenza, all'incrocio di via Ciccotti lungo il percorso che porta all'ospedale San Carlo. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un furgone che trasportava prodotti caseari e una Renault Clio; in seguito all'urto il furgone si è ribaltato. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco e Polizia. Due i feriti trasportati al vicino ospedale San Carlo: non sono in gravi condizioni. (video Tony Vece)