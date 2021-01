«Buon 2021 Puglia»: gli auguri di Lino Banfi in esclusiva per la Gazzetta

BARLETTA - «Buon 2021 Puglia»: non potevano mancare gli auguri per tutti i pugliesi vicini e lontani, da parte di Lino Banfi in esclusiva per la Gazzetta del Mezzogiorno. Nel video l'attore e comico canosino recita la sua lettera scritta «mentalmente» per il nuovo anno: «Caro 2021... quanti 1...visto che questo anno che ti ha preceduto è stato così cattivo, vedi di essere più buono». Un pensiero va anche a tutti gli anziani della nostra regione e nazione lasciati soli a causa della pandemia: «Ci riprenderemo». Perché alla fine la Puglia c'è dove c'è Banfi