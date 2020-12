Puglia, ecco l'arrivo dei vaccini anti Covid nelle Asl, Lopalco: «Parte domani la Fase 1» FT/VD

BARI - «Sono arrivate in Puglia le prime 30.420 dosi di vaccino anti-Covid e sono state già state distribuite negli 11 'hub' dislocati su tutto il territorio regionale». Lo comunica l’assessore alla sanità della Puglia, Pierluigi Lopalco. «La macchina organizzativa - prosegue - sta procedendo senza sosta.

I vaccini sono stati presi in consegna e stoccati dal personale delle farmacie ospedaliere, garantendo la catena del freddo. Questi luoghi sono sorvegliati dalle forze dell’ordine, che ringrazio per il grande lavoro di squadra che stanno realizzando insieme a tutto il personale sanitario. La conservazione dei vaccini avviene all’interno di ultra freezer a - 80 gradi. Domani, 31 dicembre, partirà in tutte le province pugliesi la 'Fase 1' della campagna vaccinale».

Comincia domani anche la campagna vaccinale Covid-19 per il personale sanitario dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Oggi, la consegna delle prime dosi che consentiranno la copertura vaccinale di 585 operatori sanitari, quasi l’85% del personale in servizio. Alle 10 di domani, invece, nell’ambulatorio del pre-ricovero, al primo piano dell’istituto, è in programma la somministrazione dei primi tre vaccini.

A dare l’esempio, il direttore sanitario, dr Pietro Milella, il direttore della farmacia dell’istituto, dr.ssa Patrizia Nardulli, il direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie, dr. Vincenzo D’Addabbo. Seguiranno, sempre nella giornata di domani, altri 15 operatori, fra medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Dal 4 gennaio, poi, tutti i giorni, dalle 15 alle 18, si procederà alle altre somministrazioni, così da garantire la completa copertura vaccinale, entro la seconda metà di gennaio, del personale dell’Istituto e delle aziende esterne che qui lavorano.