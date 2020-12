Potenza, rianimatore durante V-Day: «Ho visto morire tante persone. Vaccinarsi è un obbligo morale»

POTENZA - «Mi auguro che tutti quanti accettino di vaccinarci per tornare ad una vita quotidiana normale e per far ritornare un po' di serenità in tutte le case e le famiglie». A parlare in questa intervista realizzata da Tony Vece è Giuseppe Guarini, responsabile dei medici rianimatori Covid dell'ospedale San Carlo di Potenza.

Il medico con la sua equipe ha visto morire decine di pazienti affetti da Covid dall'inizio della pandemia: «È stata una esperienza drammatica» dice. «Molti di questi pazienti li abbiamo intubati che erano svegli, lucidi e collaboranti ma, purtroppo, alcuni di essi non si nono più risvegliati».

Il dott. Guarini è stato uno dei camici bianchi che oggi si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid.«La vaccinazione - spiega - è un obbligo morale nei confronti di tutti coloro che ci stanno vicino»