Bari, il Covid 19 e il Natale: tra coprifuoco e libertà «vigilata»

BARI - Luci e ombre di questo strano Natale 2020 a Bari: il Covid 19 per quanto invisibile ha trasformato in modo tangibile la normalità. Le immagini girate dal videomaker Antonio De Fano (a cavallo tra le 17 e le 19, orario di chiusura dei bar), parlano chiaro: in questo venerdì pomeriggio di metà dicembre l'atmosfera frenetica e allegra che si vive poco prima delle festività, ha tutto un altro sapore. Le strade del centro storico della città sono semi deserte, dopo la chiusura dei locali e sebbene i negozi siano aperti per gli ultimi acquisti, la desolazione si tocca con mano. Non bastano a scaldare gli addobbi o le luci di Natale che agghindano via Sparano: chi passeggia per le strade, nascosto nella propria mascherina, si muove con passi rapidi. È l'altra faccia del Coronavirus in una città che cambia involontariamente ritmo, e che si appresta (per la prima volta) a vivere uno dei periodi più belli dell'anno nel modo meno adatto: senza abbracci e calore umano.