Puglia, paradossi sanità: Asl Bari rifiuta 8 medici per una firma, ad Altamura donna muore in casa senza cure

I paradossi della sanità pugliese non mancano. L'Asl Bari ha rifiutato 8 medici specializzandi che avevano presentato domanda al concorso per le Usca, le unità speciali di continuità assistenziale che servono per prendere in carico i malati di Covid e mettere una toppa alla falla dell'assistenza territoriale. I medici si erano ammalati di Cvodi (in corsia) e non si sono presentati alla firma: bastava rinviare di qualche giorno.

Tutto questo fa il paio con il caso di una donna di 44 anni, ad Altamura, morta da sola in casa. Aveva il Covid, si era fatto il tampone privatamente: se ne è andata nell'indifferenza più assoluta. Altamura è uno dei comuni più colpiti della provincia di Bari.

Intanto la Procura indaga sulla gestione della seconda ondata da parte della Regione Puglia e ha sequestrato due padiglioni al Policlinico perchè lì sarebbero morte almeno 4 persone a causa della legionella.

Intanto montiamo ospedali da campo e tende...