«Il Provinciale»: la 'pietra' di Noci protagonista del nuovo programma di Rai2 con Federico Quaranta

Farà tappa a Noci, nel cuore dell'altopiano delle Murge, in Puglia, a metà strada fra Ionio e Adriatico, Il Provinciale, il nuovo programma di Rai2 in onda il sabato alle 17.15, dedicato ai luoghi più suggestivi e poco conosciuti della provincia italiana. Federico Quaranta, insieme a Kumash, il golden retriever fedele e giocherellone, immancabile compagno di viaggio, attraverserà questo incredibile territorio fondato sulla civiltà della pietra. Pietra servita a costruire i trulli e le masserie. Pietra utilizzata nella costruzione delle cittadine e dei borghi. Pietra raccolta dai terreni e riciclata per la costruzione dei parieti, i tipici muretti a secco e le specchie. Pietra che l’acqua “lavora” e penetra da milioni di anni nelle grotte e gallerie carsiche di cui è piena la zona. Pietra con la quale si sono costruite le innumerevoli delimitazioni di terreni, di ripari per le mandrie e le greggi e di vie per la transumanza. Pietra tritata per arricchire e fertilizzare i campi coltivati. Pietra sfruttata e modellata per costruire frantoi e mulini. Fra mandrie di cavalli murgesi e scenari incantevoli a perdita d’occhio, un viaggio nel cuore di un’antica civiltà contadina, dove etica ed estetica si incontrano in una simbiosi perfetta.