Bari, Presidente Confindustria su stallo in Regione:«E qui la cera si consuma e la processione non cammina»

Il Presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, ospite al Tg Puglia dell'edizione delle 14, a proposito della situazione di stallo alla Regione Puglia dove non è stata ancora nominata la nuova giunta, intervistato dal conduttore, esordisce così alla domanda su cosa le imprese intendono chiedere a chi sta per insediarsi: «E qui la cera si consuma e la processione non cammina...», stigmatizzando poi il fatto che a due mesi dalle elezioni non ci sia ancora un governo e manchino anche alcuni assessori chiave..

L'espressione - indubbiamente non mutuata da quelle di qualche statista - evoca un vecchio detto dialettale barese. Detto così, forse, almeno nella città di San Nicola, non è stato ben compreso o forse avrebbe sortito maggiore effetto nella sua versione... originale.

Sta di fatto, al di là dell'originalità della battuta, che il mondo delle imprese e il tessuto economico stanno soffrendo questo ritardo nelle decisioni da parte del Governatore che ancora oggi non ha nominato l'esecutivo in attesa delle decisioni del Movimento 5 Stelle al quale sarebbe stato proposto di entrare in giunta. Un caso più unico che raro che sta suscitando non pochi malumori soprattutto in questo periodo di pandemia in cui è necessario che un ente pubblico vada a pieno regilme.