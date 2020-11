San Giovanni Rotondo, fila di ambulanze questa notte davanti Casa Sollievo Sofferenza

SAN GIOVANNI ROTONDO - Sei ambulanze in coda di notte davanti al pronto soccorso della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: è il contenuto di un video girato da un operatore sanitario e che sta dilagando nelle chat whattsapp e che descrive quella che, secondo quanto riferiscono gli operatori , sarebbe una situazione ormai consueta nell’ospedale dove confluiscono le ambulanze provenienti da tutto il Gargano e non solo. In coda, infatti, nel video si vedono ambulanza provenienti da Ischitella, Vieste, Peschici, Zapponeta, Serracapriola e Foggia.

Secondo dati riferiti al 16 novembre scorso, le persone positive al Covid presenti in pronto soccorso e in attesa di un posto letto per ricovero erano 18, di cui 13 collocati in un’area del pronto soccorso di 'osservazione breve intensivà e gli altri in attesa. Complessivamente i pazienti ricoverati nell’unità di area Covid erano 146, di cui 113 in malattie infettive, 20 in pneumologia e 13 in terapia intensiva.