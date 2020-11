Noicattaro, 11 incivili abbandonano rifiuti per strada: beccati dalle fototrappole

NOICATTARO - Nella attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali, nelle ultime settimane la Polizia Locale di Noicattaro ha colto in flagranza di reato e deferito alla autorità giudiziaria diversi cittadini Nojani e non, per abbandoni di rifiuti speciali. Alcuni degli "incivili" addirittura sono recidivi: sono stati beccati infatti nel corso della stessa giornata più volte e nei giorni a seguire a gettare via i rifiuti in luoghi non consoni. La Polizia Locale ha sanzionato 11 persone grazie all'ausilio di diverse telecamere e fototrappole sparse nel paese. «Per chi pensava che non stessimo facendo nulla per questa piaga sociale, la risposta è... lavorare in silenzio per colpire rumorosamente», spiegano gli agenti in una nota. «I controlli continuano, rispettate le regole e rispettate l'ambiente».