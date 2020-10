Bari, Decaro in una delle piazze della movida off limits: «Non è una chiusura». Ma la zona è deserta

«Non ci sono zone rosse, si può transitare per andare in in un locale o tornare a casa, o andare da amici o parenti, l'importante è non fare assembramenti».



Il sindaco Antonio Decaro, dopo aver firmato l'ordinanza che istituisce 19 zone in cui vige il cosiddetto coprifuoco, ha inteso recarsi personalmente in una di questa strade per rassicurare tutti. E ha fatto capolino in uno dei locali di piazza Mercantile accompagnato dall'assessore al commercio Carla Palone e dal Presidente di Amgas, Vanni Marzulli.

Un modo per tentare di rassicurare tanti per spiegare il contenuto del provvedimento che ha lo scopo di limitare gli assembramenti ma non impedire lo svolgimento di attività commerciali.

Ma la sua passeggiata è avvenuta in piazze praticamente deserte. Il movimento di giovani e di gente comune, sarà perché è un martedì o perchè è una serata infrasettimanale, era praticamente inesistente.

(le immagini sono state girate poco dopo le 21.30)