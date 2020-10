Apocalisse Xylella, un docu-film racconta la tragedia degli ulivi di Puglia

Lei si chiama Paola Ghislieri, ormai vive a Ginevra ed è figlia del titolare di un'Azienda Agricola tra Oria e Latiano, di cui si occupa personalmente. Un'attività ereditata dalla nonna che era di Oria. La disperazione letta negli occhi del padre, a causa della Xylella che ha ucciso i suoi ulivi, l'ha spinta a fare un reportage su questo problema. Ha fatto tutto da sola, confezionando il prodotto in 3 settimane, in una dei suoi ritorni "a casa".

Un lavoro che documenta com’era la Puglia e come purtroppo è diventata con la Xylella. Dalla voce di agricoltori, agronomi, frantoiani e di addetti ai lavori, un timido segno di speranza per una nuova olivicoltura. Anche se il paesaggio della Puglia, in particolare del Salento, non avrà più il fascino dei suoi olivi centenari.

Paola Ghislieri ha studiato Media Arts a Royal Holloway University in Inghilterra e si è specializzato in Cinematografia. Ha lavorato in una piccola società di produzione a Londra e alla Walt Disney per parecchi anni. Adesso ha deciso di realizzare dei film indipendentemente. Il docu-film è corredato di sottotitoli in inglese.