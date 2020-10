Checco Zalone e l'ultimo saluto a Mirko: il giovane con cui girò lo spot sulla Sma

BARI - «Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno», con queste parole il comico e attore Checco Zalone dà il suo ultimo saluto sui social al giovane Mirko Toller, il ragazzo malato di Sma (atrofia muscolare spinale) con cui aveva girato un video nel 2016, morto oggi all’età di 17 anni.

Lo spot, realizzato a sostegno della raccolta fondi a favore dell’associazione nazionale Famiglie Sma, aveva raccolto in pochissimo tempo milioni di visualizzazioni. Zalone aveva scelto una formula nuova e ironica per sensibilizzare il grande pubblico al tempo, con toni irriverenti ribaltando così i valori che inducono le persone a donare per le campagne sociali: niente pietà o compassione, ma l’egoistica voglia di far guarire chi è affetto dalla patologia per rendere a se stessi la vita più semplice.