Bari, fuochi pirotecnici nella notte. Allarme malavita, Fdi scrive al ministro

Quasi ogni, da un quartiere all'altro, che si tratti di un compleanno (circostanza meno grave) o di una scarcerazione o di una semplice «gioia» del clan di turno, la città si illumina a festa. Per alcuni sembra sempre la notte di San Silvestro (giorno in cui comunque i botti sono vietati) visto che si divertono a svegliare interi quartieri più o meno sempre intorno alla stessa ora, mezzanotte.

Quello che pubblichiamo in questa pagina è un video girato, per caso, pochi minuti dopo mezzanotte: si vede in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele, una batteria pirotecnica che illumina a giorno il teatro Margherita. Lungo la strada, una pattuglia della Polizia che non potrà far nulla perchè dei piromani non ci sarà più traccia.

Una situazione che sta creando non poche proteste e indignazione da parte dei cittadini. Animando anche il dibattito politico. In una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato e coordinatore regionale Fdi Puglia, Marcello Gemmato, hanno scritto al ministro dell'Interno denunciando tale fenomeno.

«A Bari - scrivono - i residenti di interi quartieri sono letteralmente in balìa della malavita, nel completo e colpevole silenzio delle Istituzioni. Infatti da Carrassi fino al lungomare Nazario Sauro, San Girolamo, Japigia, Libertà e la spiaggia di Pane e pomodoro, continuano a ripetersi con inaudita frequenza episodi in cui in piena notte i cittadini vengono svegliati dalle esplosioni di fuochi d’artificio proprio in mezzo ai palazzi».

«Tali manifestazioni - aggiungono - sono spesso da ricondurre alle attività dei clan della criminalità organizzata, che a volte festeggiano così l’uscita dal carcere di loro affiliati o il compleanno di singoli membri. Ci chiediamo come mai, nonostante i ripetuti appelli dei residenti al sindaco di Bari, Antonio Decaro ancora non abbia ritenuto opportuno e doveroso intervenire a tutela della pubblica sicurezza e contro ogni forma di illegalità». Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato e coordinatore regionale Fdi Puglia, Marcello Gemmato.

«L'assenza di una presa di posizione appare ancor più grave dato il suo duplice ruolo di primo cittadino e Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. La lotta contro la criminalità deve essere patrimonio comune e chi tra gli amministratori non è in grado di assumere la responsabilità nel suo Comune, certamente non può essere idoneo a rappresentare la giusta guida di una Istituzione che deve fare dell’onestà e della garanzia di sicurezza per i cittadini una precondizione per la propria attività.

Aspettando che Decaro si degni di intervenire, abbiamo chiesto al ministro dell’Interno Lamorgese, attraverso una puntuale interrogazione parlamentare, se sia informato dei fatti e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere in merito al fine di ristabilire l'ordine nella città», concludono.