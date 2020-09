Lavoro in nero, controlli a tappeto nel Salento: sanzioni e ammende per oltre 120mila euro

I carabinieri di Lecce in collaborazione con il nucleo dell'ispettorato del lavoro hanno trascorso una settimana di intensi controlli contro lo sfruttamento del lavoro, a tutela della salute e della sicurezza. Contestate a titolari di imprese edili e agricole numerose violazioni: 11 attività controllate, 49 dipendenti, e ben 36 sono risultati irregolari, 3 in nero (di cui uno con il reddito di cittadinanza). Comminate sanzioni amministrative per 15mila euro e ammende per circa 110mila euro. Sospesa un'attività imprenditoriale.