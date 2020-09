«Oggi sono io»: da Bari la canzone diventa manifesto per la comunità lgbt

«Oggi sono io»: è con questa cover di un famoso pezzo di Alex Britti che l'artista barese Vanessa De Nicolò ha deciso di lanciare il suo messaggio in sostegno alla comunità lgbt, in un momento storico in cui i fatti di cronaca ci raccontano di odio e discriminazioni nei confronti dell'amore senza colori e senza distinzioni. «In questo periodo di marasma mondiale in cui non bastava una pandemia e si sperava che le coscienze umane si ridimensionassero - racconta l'artista - c’è chi ancora combatte lotte di supremazia, e non mancano episodi di violenza disumana su poveri malcapitati di ogni razza, sesso, orientamento e religione. Per questa ragione abbiamo deciso di dedicare le parole di uno dei brani più belli scritti in Italia negli ultimi 20 anni dal cantautore Alex Britti alla comunità lgbt da sempre discriminata, per dare voce a tutti coloro che reprimono ingiustamente la cosa più bella ed importante al mondo: l'amore».

Un vero e proprio manifesto «con la speranza che non ci sia più distinzione tra le varie comunità, ma che possiamo essere figli di un unico grande mondo: quello degli esseri umani». La regia è firmata da Lino De Nicolò, e al progetto hanno partecipato gli attori Fabio Salerno, Christian Binetti e Gemma Magistro, con la straordinaria partecipazione di Donata Frisini e Vincenzo Strippoli. La sceneggiatura a cura della stessa Vanessa de Nicoló. Produzione musicale e arrangiamento di Peppe Fortunato. Musiche: Peppe Fortunato, Lello Patruno, Gianluca Aceto e Adriano Albarella.