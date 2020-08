Emiliano a Foggia: «Nel centrosinistra ci vogliamo bene. Preoccupa astensionismo»

«C'è un progetto di assoggettare l'intera Italia alle esigenze della ripartenza della Lombardia. Perfino Fitto dice che tutti i fondi che sono disponibili all’Italia vanno dati soprattutto alla Lombardia perché per ottenere la candidatura da Salvini ha dovuto cedere e vendere la Puglia alla Lombardia». È quanto dichiarato dal Michele Emiliano il governatore ricandidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia a Foggia per la presentazione della lista «Puglia Solidale e Verde». «Se i pugliesi vogliono regalare la Puglia a Salvini, lo facciano pure - ha ripreso Emiliano - Io penso che sia un errore gravissimo perché tutte le volte che fai gestire agli altri le cose tue, ti fregano».

Alla domanda di un giornalista se è vero che il centrosinistra corra a queste lezioni molto meno compatto rispetto al centro destra Emiliano ha replicato: «Noi ci vogliamo bene nel centrosinistra, non so se nel centrodestra si vogliano così bene». Mentre sull'incognita accordo con i Movimento 5 Stelle, Emiliano replica:"I 5 Stelle hanno bisogno di metabolizzare il fatto che, grazie al voto disgiunto si può salvare la Puglia votando Michele Emiliano. In questo modo si assicura il proseguimento del buon governo di questi anni, ma si apre al nuovi progetto che può includere anche il M5S».

«Sono preoccupato per l'astensionismo, devo dire che la situazione va gestita con molta calma. Non dobbiamo avere più paura di questo contagio, perché non si può più chiudere nulla. Il Paese è allo stremo dal punto di vista economico. Tutti quelli che hanno uno stipendiuccio e che dicono agli altri chiudiamo tutto e stiamoci a casa dimenticano che tra un pò non ci saranno neanche i soldi per pagare quegli stipendiucci». È' quanto dichiarato a Foggia da Michele Emiliano, il governatore ricandidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia.

«Qualcuno - ha ripreso Emiliano parlando dell’emergenza Covid - protesta perché la Puglia è stata la regione record per le presenze turistiche. Voglio precisare in primis che non ci sono contagi che derivano da turisti, se non in maniera minimale; non ci sono contagi che derivano da discoteche. Abbiamo avuto contagi perché molti pugliesi, pensando che l’emergenza fosse passata se ne sono andati in vacanza in Grecia e in vari posti e sono tornati contagiati. Nessuno dice niente, ma almeno non si condannino tutti gli operatori turistici che grazie a questo pienone, noi abbiamo avuto più il 15%, hanno messo da parte un gruzzoletto per arrivare almeno alla primavera prossima», ha concluso Emiliano.

(video Maizzi)