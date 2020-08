Giorgia Meloni in Valle d'Itria si scatena a suon di pizzica

È in questi giorni in Puglia a sostegno di Fitto Giorgia Meloni e ora si gode qualche momento di vacanza tra Ostuni e Ceglie Messapica. Ieri sera, durante una tappa ad Alberobello, di cui si dichiara «innamorata», si è lasciata trascinare in una danza sfrenata: una pizzica, sventolando il classico fazzoletto, documentata nelle sue Instagram Stories. Vicino a lei l'ex senatore Guido Crosetto. «Viva la Puglia e le sue meraviglie uniche al mondo».

Video Instagram @giorgiameloni