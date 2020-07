Bari, confisca beni per 15mln di euro

BARI - I Finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bari, in esecuzione di apposito decreto emesso dalla IV Sezione Penale-Misure di Prevenzione della Corte di Appello di Bari, hanno sottoposto a confisca definitiva nella provincia di Bari beni immobili, partecipazioni societarie e rapporti finanziari e bancari per un valore stimato pari a 15 milioni di euro, riconducibili a M.P. (classe 1981 ), già noto alle forze dell'ordine e già imprenditore nel settore del commercio di articoli in ferro e altri metalli.