La bellezza di Fasano in 90 secondi: il turismo a diversa velocità

BRINDISI - La città di Fasano lancia uno spot istituzionale che celebra la bellezza e i piccoli gesti della quotidianità, lo stile di vita pugliese ad un’altra velocità, con la calma e con la tranquillità necessarie per godere ogni istante della vita e dell’esperienza turistica. L'idea realizzata dal Comune di Fasano è una emotional-comedy di 90 secondi costruita su 8 storie in 8 location di pregio del territorio Fasanese. L’elemento umano è alla base del racconto: cittadini e viaggiatori compiono azioni che evocano ricordi, gesti che fanno parte della quotidianità pugliese, esperienze che sono un valore aggiunto per l’esperienza di viaggio.

Tutto è basato sul concetto di slow life: fare le cose in maniera frettolosa spesso porta a commettere errori, a non prestare attenzione e a non godere dell’importanza che ha ogni singolo momento. Fare le cose prendendosi il tempo giusto, invece, porta a valorizzare ogni attimo e a vivere al meglio l’esperienza di viaggio. Perché una vita e un modo di fare turismo in maniera diversa è possibile, anche ad un’altra velocità.