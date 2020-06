Sulla provinciale di Ostuni spunta un'oca: a passeggio al tramonto

OSTUNI - Complice il tramonto ecco che sulla provinciale di Ostuni spunta un'oca a spasso. Le immagini sono state girte da Maddalena Teofilo e postate su Facebook: in poco tempo il video è diventato virale. La donna era in auto ieri pomeriggio sulla Sp19 che collega Ostuni a Rosamarina, quando all'improvviso è apparsa l'ochetta che, in barba alle auto per strada, si godeva la sua passeggiata.