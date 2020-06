Bari, Lopalco e Sanguedolce in concerto al San Paolo per ringraziare gli operatori sanitari

BARI - «E' stato un momento di leggerezza per sottolineare che siamo usciti da una fase molto dura, siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza ai colleghi che si sono spesi senza riserve, come nessuno mai avrebbe potuto immaginare. Si sono sacrificati tutti, in alcuni casi hanno sacrificato addirittura se stessi. Per questo è doveroso dire grazie e la musica è il modo migliore per riprenderci la nostra normalità». Così il professore Pierluigi Lopalco ha commentato il breve concerto organizzato questa mattina a Bari, davanti all’ospedale San Paolo, dedicato agli operatori sanitari impegnati nella emergenza Covid.

Lopalco, l’epidemiologo a capo della task force pugliese per l'emergenza Coronavirus, si è esibito alla chitarra ritmica; della band hanno fatto parte anche il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce (alla chitarra), il coordinatore regionale dei medici del Lavoro, Danny Sivo (voce e chitarra); Fabio Farina alla batteria, Max Sivo al basso e l'anestesista Felice Spaccavento alla tastiera.

Il concerto rientra nell’ambito della Festa della Musica promossa in questa edizione 2020 da Ministero dei Beni Culturali e Ministero della Salute. «Abbiamo subito aderito a questa iniziativa nazionale - ha sottolineato Sanguedolce - per rendere omaggio al lavoro che si è fatto in questi mesi in tutta Italia e in Puglia per ringraziare gli operatori sanitari. Possiamo tirare un sospiro di sollievo», ha aggiunto.