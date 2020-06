Infettivologi, virologi, epidemiologi: le star del momento nella nuova hit della Rimbamband

La Rimbamband torna con un esilarante video in cui ironizzano sulle nuove “star” del momento: infettivologi, virologi ed epidemiologi. Infatti, a causa del coronavirus, i media sono stati praticamente monopolizzati dai medici specializzati in materia di malattie infettive.

L’ironia su queste figure di spicco nasce quindi spontanea perché durante i mesi del lockdown i medici spesso hanno cambiato spesso idea circa i sistemi di precauzione e di cura della malattia. Questo naturalmente è stato causato del fatto che non si conoscesse la reale portata ed evoluzione del virus, ma tanto è bastato alla sarcastica band tutta made in Puglia per fare un po’ di sana satira. «Da mesi ci dicono tutto e il contrario di tutto. Gli espertissimi epidemiologi, infettivologi, virologi sono senza dubbio la nuova frontiera dell’intrattenimento. E noi siamo felici di dedicar loro questo pezzo. Anzi, non lo siamo affatto» commentano su Facebook.