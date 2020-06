Crisi Gazzetta, ministro Boccia ribadisce impegno Governo: «Merita massima attenzione»

BARI - «La Gazzetta del Mezzogiorno è un giornale che è nel cuore di tutto il Sud, di tutti i pugliesi e i lucani. La Gazzetta è più anziana della Repubblica italiana e, solo per questo, merita massima attenzione da parte del Governo»: lo ha detto Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e Autonomie, intervenuto a «The master Class», l’approfondimento giornalistico della Gazzetta in onda su Amica 9 Tv, canale 91.

Il ministro, a seguito della crisi che h travolto il quotidiano di Puglia e Basilicata con 133 anni di storia., ha ribadito l’impegno del Governo, «se serve intervenendo ulteriormente» per salvare «un pezzo di storia che, come tale, non si può liquidare».

L’intera puntata di The Master class, per chi volesse vederla, andrà in onda questa sera alle ore 21 su Amica 9 Tv (canale 91) e in replica domani alle ore 15.10 e domenica alle ore 18.30 e 23.15