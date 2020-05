Giornata nazionale dei bimbi scomparsi: molti i casi in Puglia. Segui la diretta

Dal 1974 sono 44.389: 2.551 italiani, 41.848 stranieri. Svaniti nel nulla. Per sempre, il più delle volte. Sono un vero e proprio esercito. Il numero dei minori scomparsi nel nostro Paese è drammatico e preoccupante. Di loro, non c’è più traccia. Non esiste il ritrovamento di un cadavere o di uno scheletro che possa, con ragionevole certezza, scrivere la parola fine e consentire l’archiviazione del fascicolo.

Ci sono i casi nazionali più noti (Denise Pipitone, Angela Celentano, Emanuela Orlandi, Mirella Gregori, Sergio Isidori) e i «missing» pugliesi, quei minori inghiottiti nel nulla da anni, decenni: è il caso Mauro Romano (scomparso da Racale nel 1977 quando aveva appena 6 anni) o Salvatore Marino (la sua famiglia è originaria di Castrignano del Capo), scomparso all’età di 4 anni sulle rive del Rodano nel 1984, o Vincenzo Monteleone di Adelfia scomparso nel 1978 all’età di 10 anni o Alessandro Ciavarella scomparso da Monte Sant’Angelo nel 2009 all’età di 16 anni. I loro volti, così come quelli di tanti altri minori di cui non si hanno più notizie, sono racchiusi nei petali di un fiore che sarà il simbolo del 25 maggio, Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Un fiore sospeso nell’aria, destinato a non posarsi su alcuna tomba semplicemente perché una tomba non esiste.

In occasione del 25 Maggio, per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei minori che scompaiono senza lasciare traccia, Penelope Puglia, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, in collaborazione con «La Gazzetta del Mezzogiorno» e «Amica 9 Tv» hanno organizzato un incontro online trasmesso in diretta TV su «Amica 9 Tv» (canale 91) e online sul sito lagazzettamezzogiorno.it e sulle pagine Facebook di Amica9 Tv, della Gazzetta e di Penelope Italia onlus. Segui la diretta con noi.

Saranno collegati Annalisa Loconsole, presidente Penelope Puglia, il commissario di Governo per le persone scomparse Silvana Riccio, il presidente nazionale Penelope Italia Nicodemo Gentile, il Prefetto della Città metropolitana di Bari Antonella Bellomo e Antonio Maria La Scala, delegato nazionale di Penelope Puglia.

«Non può passare in silenzio una giornata che il mondo dedica ai bambini scomparsi, perché il silenzio è complice ed invece questi numeri devono suscitare rabbia!», ha commentato Annalisa Loconsole, presidente di Penelope Puglia e lei stessa figlia di una persona scomparsa e non ancora trovata (il papà Antonio, il vigile del fuoco malato di Alzheimer, uscì dalla sua abitazione di Bari il 4 agosto del 2006 senza più farvi ritorno). «Penelope», intanto, lancia un appello ai sindaci dei Comuni ove è scomparso un bambino di cui la comunità è rimasta orfana: intestare una strada, una piazza, un parco giochi, perché quelle scomparse diventino storia di quella comunità.