Manfredonia, dal molo auto cade in mare: donna di 51 anni muore affogata. Il video dei soccorsi

FOGGIA - Tragico incidente a Manfredonia: un’auto è caduta in mare, all'altezza del ponte di Ponente. Sulla vettura una donna, Anna Papalardo, di 51 anni, che è morta affogata. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti. In un primo momento si pensava che con lei in auto ci fosse un bambino, dato che durante le operazioni di recupero dell'auto era stato trovato un seggiolino in macchina, ipotesi poi esclusa dagli inquirenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, Carabinieri del locale Comando Compagnia, Vigili del fuoco del distaccamento locale, sanitari del 118. Due uomini si sono tuffati in acqua nel tentativo di salvare la donna che però non ce l'ha fatta. È al vaglio degli agenti se la donna abbia commesso un gesto estremo o se sia stato un incidente.