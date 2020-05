«La quarantena mi fa pena»: l'ironia nel brano del neretino Ray Campa

«La quarantena mi fa pena»: ecco come ironicamente descrive l'isolamento forzato il cantante e chitarrista di Nardò (Le) Ray Campa. Il brano è in vendita in tutti gli store digitali. Un altro tassello nella carriera del neretino, che già all'età di 14 anni inizia a muoversi nel mondo della musica e cresce al fianco di grandi maestri. Nel 2005 entra a far parte della Fattizzo Band che lo rende conosciuto anche in altre regioni d'Italia. Nel 2008 il direttore di produzione Nando Mancarella crede in lui e lo inserisce come corista/solista nell'orchestra Terra d'Otranto; inizia, così, ad esibirsi su palcoscenici nazionali, partecipando a "Oscar TV Premio regia televisiva" (Sanremo, Teatro Ariston) e Premio Barocco (Lecce Gallipoli), entrambi in diretta televisiva su Rai 1 in prima serata. Da qui, per ben otto anni collabora con artisti del calibro di Pooh, Ron, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio, Paolo Belli, Giuliano Sangiorgi e tanti altri. Da 5 anni, oltre alle svariate collaborazioni è vocalist del noto gruppo musicale Atmosfera Blu. Circa sei anni fa è in giuria al "Premio Barocco Giovani", assieme a volti noti del panorama musicale salentino. Conduce un workshop di approfondimento sulla figura del musicista nella musica moderna con live performance da parte degli allievi. Attualmente è frontman di varie band musicali, ed entro il mese di ottobre conta di concludere il suo primo disco da solista, contenente cinque inediti e una cover.