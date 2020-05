Bari, pezzi di lamiera cadono giù per colpa del vento: morta una 53enne. Il video

BARI - Ecco alcune delle immagini registrate dai residenti e pubblicate sui social, che documentano la tragedia avvenuta a Bari in Largo Crispi: una donna di 53 anni è morta schiacciata dalle lamiere cadute in strada per colpa del vento forte.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sono intervenute anche squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area. La Polizia Locale ha momentaneamente chiuso la strada.