Coronavirus Fase 2, «La Puglia riparte»: omaggio a una grande regione

CORONAVIRUS - «La Puglia riparte», un messaggio di speranza - in tema Covid-19 Fase 2 - nel video spot con il quale l'agenzia WeMediaCrew rende come omaggio a una grande regione: «#LaPugliaRiparte - Il nostro piccolo omaggio ad una grande regione, LA PUGLIA. Siamo gente del Sud, è da secoli che combattiamo battaglie ben più difficili di questa. Armiamoci di pazienza, tenacia, cuore e coraggio e torniamo in passerella...» (video Facebook - @wemediacrew).