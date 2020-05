Covid 19, Decaro ai bimbi baresi: «I veri supereroi? Siete voi con la mascherina»

BARI - «Grazie per i vostri sorrisi e il vostro coraggio, per non aver mai avuto paura. Gli eroi di questi tempi difficili siete voi, bambini. Da domani con la mascherina come supereroi per sconfiggere insieme il nemico che si chiama coronavirus». Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha fatto un videomessaggio su Facebook dedicato alle bambine e ai bambini della città.

«E' tutto strano - ha detto - chiusi in casa da due mesi senza poter incontrare amici, nonni, fidanzatini, senza la danza, le passeggiate nei parchi, le giostrine, i giri in bicicletta, i compagni di banco e il suono della campanella. Torneremo a scuola e ad abbracciare le persone a cui vogliamo bene - continua il sindaco - ma ci vuole pazienza e coraggio. Per questo da domani dobbiamo imparare a indossare la mascherina, questa specie di tovagliolo che ci appanna gli occhiali e che quando io la metto mi sento un pò un supereroe che mette la maschera per non farsi riconoscere, un supereroe che deve sconfiggere il nemico che si chiama coronavirus. Con la mascherina e tenendoci a distanza, magari allargando le braccia in modo che le nostre mani non si possano mai toccare, lo sconfiggeremo tutti insieme»