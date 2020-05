Barletta, violate norme anti Covid: a centinaia per la processione della Madonna davanti alla Polizia

Rischia di diventare un caso la processione del quadro della Madonna dello Sterpeto, patrona di Barletta. Oggi,, come da tradizione, l'icona ha attraversato la città per raggiungere la Cattedrale. Una ricorrenza, in teoria caratterizzata dalle nuove disposizioni per il Coronavirus che sono state puntualmente disapplicate per giunta alla presenze delle Forze di Polizia.

Ma, come documenta questo filmato girato dall'emittente Canale 91 che ha trasmesso la diretta dell'evento, in realtà l'icona - trasportata a bordo di un mezzo - ha attraversato le vie del centro salutata comunque da centinaia di persone che erano sul marciapiaede. Circostanza, questa, già di per sè sufficiente per interrogarsi sul perchè ci fosse tanta gente in giro pur essendo vietato dal vigente Dpcm.

Il carro che trasporta l'icone della Madonna viene accompagnata da una pattuglia di motoclisti della Polizia locale (oltre a diversi agenti dislocati in strada) che attraversa due ali di folla e anche da agenti della Polizia.

Dulcis in fundo, l'arrivo davanti alla Cattedrale - ad attendere il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e il vescovo - dove il quadro è stato accerchiato a decine di fedeli: chi a mani nude, chi con o senza mascherina, ha voluto salutare la Madonna. Tutto ciò è avvenuto alla presenza di diversi agenti della Polizia. Tuttavia il sindaco, ha postato sulla sua pagina Fb le immagini che lo ritraggono all'interno della Cattedrale in «solitudine» dimenticando quanto accaduto fuori.