Didattica a distanza e maturità al tempo del coronavirus: gli auguri del direttore Usr Puglia agli studenti (Oggi alle 15.10 e alle 21)

Didattica a distanza e maturità al tempo del coronavirus: sarà questo il tema di «The master class», il format televisivo nato dalla collaborazione della «Gazzetta» con «Amica 9 Tv» (canale 91 del digitale terrestre) che va in onda quest'oggi alle ore 15.10 e alle ore 21 e in replica domenica 26 aprile (alle ore 18.30 e alle 23.15) su Amica 9 Tv. La regia è curata da Franco Maffione.

In studio, ospiti in videoconferenza di Gianpaolo Balsamo (giornalista della «Gazzetta»), oltre al direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia, Anna Cammalleri, alcuni studenti e dirigenti scolastici (Rosanna Scarcia del Liceo linguistico-Ites "Marco Polo" di Bari, Loredana Di Cuonzo del Liceo Classico e Musicale "G.Palmieri" di Lecce, Angela Adduci dell' IISS "A.Oriani - L.Tandoi" di Corato e Antonio Diviccaro dell' IISS "N.Garrone" di Barletta) che dialogheranno su come la diffusione del coronavirus stia modificando radicalmente il sistema scolastico italiano. Per la prima volta nella storia, infatti, le scuole rimangono chiuse e si assiste ad una transizione epocale verso l'e-learning. Si parerà dei vantaggi e dei limiti della didattica a distanza, considerando quali strumenti potrebbero diventare delle risorse strutturali nel campo della formazione in futuro.