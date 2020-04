Altamura, cc consegnano a domicilio 100 tablet agli studenti per didattica a distanza

BARI - Un centinaio di tablet sono stati consegnati nelle case degli studenti dell'istituto superiore De Nora-Lorusso di Altamura grazie ai Carabinieri: l'iniziativa della scuola ha visto il contributo dell'Arma per portare a domicilio i dispositivi.

La richiesta di collaborazione è arrivata dal dirigente scolastico per cosentire a ragazze e ragazzi di studiare. I device saranno consegnati in numerosi comuni baresi e non solo, da Altamura a Gravina, fino a Santeramo, Cassano, Spinazzola, Toritto, Grumo, Palo, Bitetto, Poggiorsini e Irsina