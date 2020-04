Bari, al tempo del Covid 19 la reunion a distanza degli Oesais con «Turist Inglais»

BARI - La quarantena da Covid 19 non ferma la musica: torna a gran voce un mito pugliese. Toti e Tata, il duo comico formato da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, torna a vestire i panni degli Oesais, parodia dialettale del gruppo inglese Oasis. I due anche a distanza hanno registrato un video– con altri musicisti – per eseguire 'Turist' inglais', la loro versione di 'All around the world' da regalare ai fan. Ecco il video. Toti e Tata, lo ricordiamo, ogni sabato pomeriggio sono in diretta (anche sulla pagina Facebook della Gazzetta del Mezzogiorno) con #nonuscitofuoro, un live per fare compagnia ai fan in cui rispondono ai commenti e alle chiamate dei tanti ammiratori e recuperano personaggi che hanno segnalo la storia della risata in Puglia.