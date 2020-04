Acquaviva, l'omaggio di vigili del fuoco e forze dell'ordine al Miulli: «Grazie eroi»

BARI - Sirene spiegate e uno striscione con su scritto: «Grazie eroi». È questo l'omaggio che vigili del fuoco, carabinieri e polizia hanno rivolto ai sanitari dell'ospedale Miulli di Acquaviva, in prima fila per l'emergenza Covid 19.

«Eroi lo sono sempre stati i nostri operatori sanitari, ma oggi lo sono ancora di più. È da eroi accettare la trasformazione del proprio reparto. È da eroi mettere a rischio la propria salute per un virus che non lo si conosce. È da eroi salvare la vita di un nostro connazionale. È da eroi rinunciare alla propria libertà. Non dimentichiamolo mai, il Miulli è una grande e bella realtà», recita il post con cui è stato condiviso l'omaggio pre pasquale. Presente anche il vescovo Giovanni Ricchiuti.