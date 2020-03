Taranto, dai balconi applausi ai poliziotti. Gli agenti: Collaboriamo

Un applauso lungo e quasi liberatorio, accompagnato dai «grazie» di tanti cittadini affacciati ai balconi e rivolti a una pattuglia di agenti della Squadra Volante di Taranto che si sono fermati per un controllo in via Laclos. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook della Questura ionica, è diventato virale ed ha ottenuto circa 5mila like e oltre 9mila condivisioni. Si sentono in maniera distinta anche le voci di bambini che salutano e ringraziano i poliziotti, che a loro volta ricambiano commossi rispondendo "grazie a voi, collaboriamo», tornano nell’auto di servizio e attivano la la sirena, prima di proseguire il cammino.

Nel frattempo altre persone si affacciano e rendono omaggio con un caloroso applauso a tutte le forze dell’ordine e al personale sanitario impegnato in prima linea per affrontare l’emergenza sanitaria. Non lontano da quella zona, nella tenda pre-triage allestita davanti all’ospedale Santissima Annunziata per i controlli dei pazienti che hanno sintomi sovrapponibili al Coronavirus, medici e infermieri ieri hanno partecipato a uno dei flashmob che i cittadini stanno organizzando in questi giorni, cantando «Fai rumore» di Diodato insieme alla gente presente sui balconi che affacciano sulla struttura ospedaliera. Anche questo video ha ottenuto migliaia di condivisioni.