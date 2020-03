Coronavirus Puglia, parla Lopalco: «Con task force raccolta mole enorme di info»

BARI - La task force regionale pugliese per l'emergenza coronavirus «ha già messo insieme una quantità enorme di informazioni», dati «che serviranno per pianificare le prossime azioni». Lo dichiara il professore Pierluigi Lopalco, nominato pochi giorni fa dal governatore Michele Emiliano capo del Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche in seno all’Aress, l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale.

«Sono onorato di essere stato chiamato dal presidente Emiliano a dare supporto scientifico a questa task force - dice - che era a lavoro da tanti giorni. Ho trovato un gruppo molto affiatato che ha messo insieme una quantità enorme di informazioni. Informazioni che serviranno per pianificare le prossime azioni. Il lavoro di questi giorni consiste nell’usare queste informazioni dal punto di vista epidemiologico per dare ulteriore conoscenza a chi poi dovrà decidere le azioni, in modo che queste azioni siano basate su aspetti scientifici».