Noa a Bari: «Canto per la prima volta nel teatro Petruzzelli»

BARI - Torna in Puglia e a Bari la nota cantante israeliana Noa che, il prossimo 12 febbraio canterà per la prima volta al Teatro Petruzzelli nell’ambito della 78ª Stagione della Camerata Musicale Barese.

Noa (che significa «portatrice di pace» ) sarà in concerto con «Letter to Bach» rodotto da Quincy Jones in cui ripropone musiche del celebre compositore su brani eseguiti in inglese ed ebraico.

Si tratta di 12 brani musicali di Johann Sebastian Bach per i quali Noa ha scritto i testi in inglese ed ebraico, ispirati a temi diversi, dalla tecnologia alla religione, dal riscaldamento globale al femminismo, fino all’eutanasia, al conflitto israelo-palestinese e alle relazioni nell’era dei social media. Gli arrangiamenti per chitarra sono stati realizzati da Gil Dor, collaboratore musicale di lunga data, chitarrista, compositore e arrangiatore. Sorprendente e brillante, il duo valorizza la voce di Noa che svetta maestosamente e gioca fra le note, intrecciandosi perfettamente con la chitarra di Gil ed illuminando la polifonia di Bach. Una musica che cerca di abbattere i muri di lingua, religione, genere e fra generazioni per costruire un ponte di eccellenza musicale, rispetto e gioia e un luogo di curiosità, coraggio e speranza. Il tutto sotto gli auspici del grande compositore Johann Sebastian Bach.

INCONTRO ALLA FELTRINELLI - Il giorno prima del concerto, l'11 febbraio, la Camerata Musicale Barese in collaborazione con La Feltrinelli di Bari ha organizzato un incontro con la cantante israeliana. L’artista universalmente nota per il suo impegno sociale e politico, soprattutto a favore delle donne e del dialogo tra ebrei israeliani e palestinesi, incontrerà il suo pubblico alle ore 18 presso la Feltrinelli di Via Melo.

L’artista naturalmente sarà disponibile ad autografare i Cd nonché a dialogare con tutto il pubblico.

Noa in questo videomessaggio ha voluto salutare la Città di Bari ed invitare tutti i suoi fan al concerto del 12 febbario.