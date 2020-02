Avvistato uno squalo elefante nel mare del Salento: l'emozione dei pescatori

LECCE - Dalle acque del mare di Nardò emerge uno squalo elefante: la sorpresa dei pescatori è stata registrata in un video ripreso a largo della Baia di Uluzzo (Nardò). Il peschereccio si è imbattuto in un enorme esemplare di squalo lungo circa 8 metri. L'incontro ravvicinato è stato registrato con una diretta su Facebook da Giovanni D'Agata, durante la quale l'animale viene definito 'squalo balena', uno degli esemplari più grandi esistenti al mondo. Si tratterebbe invece di uno 'squalo elefante' che può vivere anche nelle acque miti del Mediterraneo. Una specie molto grande (può arrivare fino a 12 meti) ma innocua per l'uomo visto che si nutre solo di plancton.