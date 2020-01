Toti e Tata al Duse di Bologna: ad applaudirli tra il pubblico anche Gianni Morandi

BARI - Toti e Tata sbarcano al Duse di Bologna per lo spettacolo «Il Cotto e il Crudo» che esporta la comicità pugliese in tutta Italia e a sorpresa in platea c'è anche Gianni Morandi. Il cantante è stato accolto dal duo con un applauso e un simpatico siparietto, Antonio Stornaiolo è sceso dal palco e ha ringraziato pubblicamente Gianni Morandi. Immancabile poi il post del re dei social che ha commentato con un «W la Puglia» la riuscita serata in teatro.