Gazzetta e Polizia stradale insieme per prevenire gli incidenti

Polizia Stradale e «La Gazzetta Del Mezzogiorno» insieme per prevenire gli incidenti stradali causati dalla velocità. Come? Pubblicando ogni settimana la mappa completa delle postazioni mobili (quelle fisse sono ormai arci-note e segnalate anche da giganteschi cartelli) autovelox della Polstrada. E per «battezzare» ufficialmente l'iniziativa, partita già da qualche giorno sul sito della Gazzetta, il dirigente superiore della Polizia di Stato, Luca Speranza, comandante del Compartimento Polizia Stradale «Puglia» è stato ospite della redazione della Gazzetta. Ha incontrato il direttore Giuseppe De Tomaso con il quale si è soffermato sull'importanza della prevenzione in ambito stradale.

«Rispettare i limiti di velocità, oltre a essere un obbligo, è un precauzione molto importante per mettere al sicuro se stessi e gli altri. E proprio per invitare gli utenti della strada alla prudenza - ha spiegato il comandante Speranza - la Polizia Stradale rende noto l'elenco degli autovelox operativi, ogni giorno, e utilizzati dagli operatori della Stradale su strade e autostrade italiane. Puntiamo più alla prevenzione che a fare cassa».

Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti di velocità e prevenire così gli incidenti.

Automobilisti avvisati allora: occhio alla strada e...al sito della Gazzetta.