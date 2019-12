Un presepe che ricostruisce in scala la Giovinazzo del '900: c'è anche Don Tonino Bello

BARI - Un presepe in scala che ricostruisce la Giovinazzo del '900: ecco il video riassunto della mostra ideata, curata e realizzata nella sede di Giovinazzo dell' associazione Aiap- Associazione Italiana Amici. La grande scenografia, ricca di elementi storici che caratterizzano il centro storico della città ha come personaggio d'onore anche Don Tonino Bello, ritratto mentre legge il breviario in terrazza.

Sono stati riprodotti edifici secolari, la Concattedrale di Santa Maria Assunta, l'Episcopio, le antiche mura di difesa, il Torrione dell'Episcopato, le bifore e monofore, i campanili,la Cripta, il rosone. La Natività è stata adagiata dai presepisti Aiap nei pressi di una delle tre colonne nella zona del porto.

Per realizzare questa scenografia ci sono voluti dieci mesi di impegno e lavoro e tremila ore di lavoro. Le statue e gli animali sono stati realizzati in terracotta mentre i materiali utilizzati sono stati: polistirene, poliuretano, silicone, segatura, muschio, licheni, argilla e colori acrilici.

Il lavoro di squadra messo in campo dai quindici presepisti Aiap che hanno realizzato questa scenografia gigante ieri sera è stato ammirato ed applaudito.Per la realizzazione è stato coinvolto il dott. Michele Bonserio, cultore e studioso di storia locale, che ha dato preziose nozioni di storia antica che ha caratterizzato il centro storico di Giovinazzo. «Ringrazio gli amici dell'Aiap che mi hanno coinvolto; è un lavoro magnifico che mi sta particolarmente a cuore e che apprezzo molto- ha così detto nel suo intervento ieri sera. Lancio in quest' occasione un messaggio: mi auguro che questa scenografia sia custodita e possa essere collocata in un luogo per poterla ammirare».