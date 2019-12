Andria, la maxi discarica abusiva da 23mila mq: così i camion scaricavano rifiuti

ANDRIA - Non solo rifiuti pericolosi di varia natura. C'erano anche carcasse di autovetture rubate nella discarica abusiva scoperta dai finanzierieri della Compagnia in contrada «Zagaria». L'intera area, di circa 23mila metri quadri, era stata trasformata in un immondezzaio a cielo aperto. Quando i finanziaeri hanno effettuato il blitz, hanno sorpreso un uomo alla guida di un autocarro intento a sversare abusivamente 30 tonnellate di materiali di risulta derivanti da attività edili e di sbancamento.

Tra gli alberi d'ulivo ed i cumuli di rifiuti (palstica, vetroresina, tubazioni, frammenti di asfalto, polistirolo, pneumatici, sanitari e scarti di macelleria) sono sbucati gli «scheletri» di autoveicoli depredati oltre ad un motoveicolo ed un’autovettura, rubati la scorsa estate. I finanzieri, dopo aver identificato il conducente del mezzo pesante, risultatato lavoratore «a nero», lo hanno denunciando e stessa sorte è toccata anche al proprietario del terreno e al titolare della ditta di demolizione per la quale ilm conducente stava lavorando.