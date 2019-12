Matera, ministro Lamorgese: senza cultura legalità non c'è progresso

«Senza la cultura della legalità non c'è progresso": lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, parlando con i giornalisti a Matera (Capitale europea della Cultura 2019), a margine del convegno «Legalità e cultura: valori in crescita nell’Europa di oggi e di domani».

«Da lucana - ha proseguito - devo dire che quest’anno Matera ha dato grande prova in questo senso, con un’importante attività di cooperazione e di condivisione di progetti anche con gli altri Comuni coinvolti: questo dovrebbe essere lo spirito che dovremmo sempre avere davanti per operare per il bene del Paese».

Matera «è riuscita a imporsi, non soltanto - ha aggiunto il Ministro - in Italia ma anche fuori dei confini nazionali, perché ha conservato le sue caratteristiche e ha rivalutato il territorio. Da quest’anno si parte: Matera si è lanciata anche a livello internazionale e ovviamente - ha concluso Lamorgese - i riflettori non possono spegnersi».