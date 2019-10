Cerignola, ex sindaco Metta su Fb attacca il pm: «Si arresterà da solo mentre si rade»

CERIGNOLA - «Avesse potuto» il pm di Foggia Marco Gambardella «mi avrebbe arrestato, qualche giorno facendosi la barba si arresterà da solo. Non avendomi potuto arrestare, e quindi fare una bella conferenza stampa con il suo capo Ludovico Vaccaro, un altro caro amico che qualche volta per fare una conferenza stampa si auto-arresterà, ci hanno mandato i commissari». Lo dice in un video su Facebook Franco Metta, l’ex sindaco di Cerignola, Comune della provincia di Foggia recentemente sciolto per sospette infiltrazioni mafiose e commissariato.

Nel video, Metta dà conto di una archiviazione, «l'ennesima» dice, di una indagine nata da una denuncia «completamente vuota" relativa a presunte irregolarità nella gara per la sorveglianza, vigilanza e manutenzione del verde del Comune di Cerignola.

L’ex primo cittadino parla di assenza di «un’ipotesi di reato concreta, non c'è il nome di un indagato», definisce le indagini "da nulla» e si dice «vittima di queste archiviazioni».

LA REPLICA DI ANM: SCONCERTATI - «La Giunta distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) di Bari ha preso visione con autentico sconcerto dell’intervento apparso su alcuni social media dell’ex sindaco di Cerignola, Franco Metta, contenente espressioni irridenti ed attacchi personali nei confronti dei colleghi Marco Gambardella e Ludovico Vaccaro», rispettivamente pm e procuratore di Foggia. Lo dichiara in una nota l’Anm di Bari commentando il contenuto di un video pubblicato su Facebook dall’ex sindaco Metta. Il Comune di Cerignola è stato sciolto e commissariato per sospette infiltrazioni mafiose.

L’Anm parla di «attacco tanto immotivato quanto incomprensibile», e definisce «le esternazioni dell’ex sindaco Metta ancor più inaccettabili laddove, oltre alle accuse del tutto generiche a magistrati quotidianamente impegnati nella difesa della legalità in un territorio gravemente offeso dall’attacco della criminalità organizzata, tanto da dare causa allo scioglimento del consiglio comunale, insinuano il sospetto che le doverose iniziative dell’autorità giudiziaria siano mosse da preconcetta animosità, e da finalità non istituzionali».

La Anm Bari esprime «totale solidarietà ai colleghi oggetto degli immotivati ed ingiusti attacchi», evidenziando «come simili iniziative si pongano in direzione opposta all’ardua opera di contrasto alla criminalità, e creino disorientamento nell’opinione pubblica locale, già sufficientemente traumatizzata dalle vicende che hanno coinvolto gli organi di rappresentanza politica locale».(