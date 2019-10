Matera, ministro Fioramonti pranza a scuola con i bimbi: e distribuisce borracce

Matera Capitale europea della Cultura 2019 «è stata una grande opportunità per l’Italia, per questo bellissimo territorio, per questa città che porta la cultura italiana e il patrimonio artistico del nostro Paese all’interno di un dibattito internazionale». Lo ha detto il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, prima di pranzare mensa a km 0 e biologica con gli amministratori comunali, i docenti e gli alunni della scuola primaria «Padre Minozzi».

Fioramonti è stato accolto da decine di bambini che gli hanno riservato una calorosa accoglienza: il ministro ha elogiato il servizio di refezione scolastica plastic free e, insieme al sindaco De Ruggieri, ha distribuito ai ragazzi le borracce che sostituiranno le bottiglie di plastica, già sensibilmente ridotte dopo il progetto presentato dalla ditta di ristorazione Ladisa aggiudicataria del servizio (Matera ha ottenuto anche un riconoscimento del Mifaf quale mensa di eccellenza bio).

«Resta per l’Italia - ha aggiunto, parlando con i giornalisti prima di sedersi alla mensa a km 0 e biologica - la consapevolezza di essere un Paese di punta per quanto riguarda l'informazione, l’istruzione e la cultura. E Matera è un grande punto di riferimento per tutto il Paese. Oggi - ha proseguito il Ministro - sto visitando una scuola che è un’eccellenza: molto spesso dimentichiamo che in tutto il Paese, e anche in zone a più alta complessità, esistono realtà, scuole, presidi di partecipazione che - ha concluso Fioramonti - non hanno nulla da invidiare alle scuole più avanzate del mondo»

In serata, il Ministro parteciperà all’inaugurazione del Campus universitario di via Lanera.